Lindås fikk en pangåpning på kampen da Andreas Sivertsen Bruvoll sendte laget sitt i føringen allerede etter to minutters spill. Etter 18 minutter fikk Nest-Sotra 3 straffe, og Peder Lauvsland scoret 1-1-målet. Lindås fikk et forsprang på nytt da Yngve Njøten satte inn 2-1 ett minutt senere, og Bruvoll scoret igjen da han gjorde 3-1 etter 21 minutters spill. William Borøy reduserte for Nest-Sotra 3 etter 35 minutter, og Lauvsland (Nest-Sotra 3) scoret 3-3 fra krittmerket ti minutter senere. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 3-3.

Nest-Sotra 3 sikret seieren

Jan Ernest Ntwarishimiye ga laget sitt ledelsen da han satte inn 4-3-målet etter 57 minutters spill, og samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 5-3 et kvarter før slutt. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-5.

Ebrima Touray (Lindås) og Johannes Gjerde Skoge (Nest-Sotra 3) fikk begge gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Arne Bartholdsen var dommer i kampen.

Lindås møter Eidsvåg 20. april, mens Nest-Sotra 3 spiller neste kamp mot Kvernbit 3 dagen etter.