Martin Tysse sørget for ledelse da han satte inn 1-0-målet noen minutter før sidebytte. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0 til pause.

NHHI snudde kampen

P. Evensen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og Sondre Aarrestad sendte NHHI i ledelsen da han satte inn 2-1 etter 71 minutters spill. P. Evensen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 to minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 1-3.

Patrick Solheim Fjelland (NHHI) og Daniel David (Arna-Bjørnar) fikk begge gult kort.

Klatret til fjerdeplass

Etter lørdagens kamp ligger Arna-Bjørnar på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens NHHI er på fjerdeplass med tre poeng.

Anders Nygaard Smith dømte oppgjøret.

I neste runde skal NHHI måle krefter med Osterøy 16. april. Arna-Bjørnar møter Tertnes 19. april.