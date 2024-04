Ny-Krohnborg tok ledelsen ved Sean Vincent Callaghan etter 14 minutter, men Hermann Haukeland sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Det resultatet sto seg til pause. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Tok alle poengene

Jonas Røen Hagen sendte TIF Viking i føringen etter 77 minutters spill. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 1-2.

Ny-Krohnborgs Emil Theodor Bjørdal, Christian Marcelo Castro Aranda og Sean Vincent Callaghan pådro seg gult kort. For TIF Viking fikk Mads Miguel Nylende og Jarle Hordvik gult kort.

Troner på topp

Ny-Krohnborg har ikke tatt poeng på de siste to kampene.

Etter lørdagens kamp er Ny-Krohnborg på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens TIF Viking ligger på førsteplass med seks poeng.

Ole Andreas Pettersen var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal TIF Viking måle krefter med Viggo, mens Ny-Krohnborg møter Loddefjord 2.