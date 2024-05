Løkken ga Sokna en tidlig ledelse i kampen allerede etter seks minutter, og Isak Stensås fikk nettsus og doblet ledelsen for Sokna etter 34 minutters spill. Kent Thuc Ha reduserte til 1-2 etter 45 minutter. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 1-2.

Holdt på ledelsen etter pause

Jo Vetle Haugen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2, og Jonas Søreid ga Gauldal/Trønder-Lyn 2 ledelsen etter 58 minutters spill. Håvard Skårvold utlignet da han satte inn 3-3 da det var spilt en halv time i andreomgangen, og Løkken scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-3 like etterpå. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-4.

Gauldal/Trønder-Lyn 2s Thor Ole Ekenes pådro seg gult kort.

Klatret til tredjeplass

Etter mandagens kamp er Gauldal/Trønder-Lyn 2 på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Sokna er nummer tre med seks poeng.

Bård Hemming Lorentsen dømte kampen.

13. mai er det ny kamp for Gauldal/Trønder-Lyn 2. Da møter de Leinstrand. Sokna skal måle krefter med Støren samme dag.