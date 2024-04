Første omgang ble en målløs affære. Det sto 0-0 til pause.

Direkte rødt kort til Lyngbø

Raphael Paumier-Hollund sendte Bremnes i føringen noen minutter ut i andre omgang. Etter et kvarter av andreomgangen fikk Bremnes straffespark, og Stian Habbestad Ytrøy satte inn 2-0-målet. Lyngbø måtte avslutte kampen med ti mann etter at Andreas Teigland Nilsen fikk det røde kortet etter 77 minutter, men Adrian Kosinski reduserte til 1-2 to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-2.

Lyngbøs Kim-André Damm Andresen fikk se det gule kortet. For Bremnes fikk Ole Eidet, Mads Ellingsen, Lennart Andal, Daniel Våge Nilsen og Sebastian Hestenes gult kort.

Topper serien

Etter lørdagens kamp er Lyngbø på niendeplass på tabellen med tre poeng, mens Bremnes er serieleder med tolv poeng.

Diad Al-Hatem dømte oppgjøret.

2. mai er det ny kamp for Bremnes. Da møter de Odda. Lyngbø skal måle krefter med Varegg 3. mai.