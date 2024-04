Kim Roxan Kvande ga Tiller 3 ledelsen tidlig bare noen minutter ut i første omgang, men Sakariye Farah Shidane sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1 etter første omgang.

Tiller 3 pådro seg utvisning

Bjørgmo sørget for ledelse igjen da han satte inn 2-1-målet noen minutter ut i andreomgangen. Etter 78 minutter ble samme spiller (Tiller 3) sendt i garderoben da han pådro seg sitt andre gule kort. Dermed endte oppgjøret 2-1.

Tiller 3s Marius Modalsli Torset, Kim Horghagen, Jørgen Urfjell Rørvik, Joakim Viktil Fellmann og Brage Rimol fikk se det gule kortet. For Byåsen 2 fikk Francois Venn gult kort.

Beholder plassen på tabellen

Tiller 3 tok sin første seier i årets sesong.

Etter mandagens kamp er Tiller 3 nummer åtte på tabellen med fire poeng, mens Byåsen 2 er på tredjeplass med seks poeng.

Frank Willy Sørensen var kampleder.

I neste runde skal Tiller 3 måle krefter med Tolga-Vingelen 4. mai. Byåsen 2 møter Buvik 5. mai.