P. Stavne sendte Rennebu foran da han satte inn 1-0 etter et kvarters spill, og P. Stavne scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-0 fem minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-2.

Rennebu økte ledelsen

P. Stavne gjorde hattrick etter et kvarter av andre omgang. Tiller 3 reduserte til 1-3 ved Semere Yemane sju minutter senere, og Zein Alabedeen Almashi reduserte til 2-3 et kvarter før full tid. Like etterpå scoret P. Stavne igjen da han gjorde 4-2, og Rennebu økte ledelsen da P. Stavne satte ballen i nettet ni minutter før slutt. Dermed var stillingen 5-2. To minutter senere reduserte Z. Almashi til 3-5 for Tiller 3. P. Stavne la på til 6-3 for Rennebu fem minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-6.

Klatret på tabellen

Etter søndagens kamp ligger Tiller 3 på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Rennebu er på fjerdeplass med seks poeng.

Jens-Sigurd Høiback var kampleder.

Rennebu spiller neste kamp mot Vestbyen 3/Nationalkameratene 3 14. mai, mens Tiller 3 prøver seg mot Støren dagen etter.