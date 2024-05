Hjelle sendte Vestsiden-Askøy foran da han satte inn 1-0 etter bare seks minutter, og etter 22 minutters spill scoret samme spiller igjen da han gjorde 2-0. Jonas Bjorøy Kjørsvik satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Vestsiden-Askøy. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 3-0.

Redusering etter pause

Sondre Nordstrand Tøsse reduserte til 1-3 tre minutter etter sidebytte. Fire minutter senere var hattricket et faktum for Hjelle. Da det var spilt et kvarter av andre omgang, reduserte Austevoll 2 ved Joachim Veivåg. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 4-2.

Austevoll 2s Joachim Veivåg, Harald Haraldson Taranger og Lauritz Østervold fikk gult kort.

Tok over åttendeplassen

Etter søndagens kamp er Vestsiden-Askøy på åttendeplass på tabellen med seks poeng, mens Austevoll 2 er nummer tolv med ett poeng.

Hattun Rune Bø var dagens dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 12. mai. Vestsiden-Askøy skal spille mot Bjarg 2, mens Austevoll 2 møter Løv-Ham.