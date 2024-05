Emil Hjelmseth Olsen sendte Innstranda i ledelsen da han satte inn 1-0 allerede etter fire minutter, og Igor Longenale fikk nettsus og doblet ledelsen for Innstranda tre minutter senere. Ulfstind reduserte til 1-2 ved Christoffer Yndestad etter 13 minutters spill. Fem minutter senere scoret Longenale sitt andre mål da han gjorde 3-1. Etter 37 minutter reduserte Ulfstind da Jørgen Indal satte inn 2-3-målet. Innstranda var uheldig og scoret selvmål fem minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-3.

Fikk marsjordre

Ulfstind tok ledelsen da Indal scoret noen minutter etter hvilen, og etter 57 minutters spill var hattricket et faktum for Ulfstind-angriperen. Etter 80 minutter reduserte Emil Hansen til 4-5 for Innstranda. Ti minutter senere ble Ulfstinds Martin Larsen Traasdahl sendt av banen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort, og Håkon Bru Reigstad sørget for balanse i Innstranda-regnskapet da han satte inn 5-5 etter 90 minutters spill. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 5-5.

Ulfstinds Jørgen Indal pådro seg gult kort.

Ble værende på ellevteplass

Etter søndagens kamp ligger Ulfstind på 14. plass på tabellen med ett poeng, mens Innstranda er på ellevteplass med fire poeng.

Kristian Kristiansen var kampleder.

11. mai skal Ulfstind møte HamKam 2, mens Innstranda møter Harstad.