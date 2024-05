Verken Bergen Nord eller Askøy maktet å få ballen i nettet i første omgang. Etter halvspilt kamp sto det dermed 0-0.

Askøy var suverene i andre omgang

Sebastian Pilarczyk Harsvik ga Askøy ledelsen da det var spilt et kvarter av andre omgang. Tre minutter senere ble vondt til verre for Bergen Nord, da Ferdinand Lavik-Skogseid doblet ledelsen for Askøy. Askøy-angriperen scoret igjen da han gjorde 3-0 etter 61 minutter, og fire minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller. Ferdinand Lavik-Skogseid satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Askøy, og Ferdinand Lavik-Skogseid scoret sitt femte mål da han gjorde 6-0 to minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 0-6.

Lucas Adrian Kleppestø (Askøy G14) og Viljar Berg Leiren (Bergen Nord G14) fikk begge gult kort.

Leder serien

Askøy har vunnet alle sine kamper hittil i årets sesong.

Etter søndagens kamp ligger Bergen Nord på femteplass på tabellen med fire poeng, mens Askøy er på førsteplass med ni poeng.

Eirik Fossbakk Eide var dommer.

12. mai er det ny kamp for Bergen Nord. Da møter de Åsane. Askøy skal måle krefter med Sotra 23. mai.