Julie Frøyna-Leivann sendte Risør i føringen etter 17 minutters spill, men fem minutter før sidebytte scoret Andrea Engedal for Fløy. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1.

Dro ifra

Etter 43 minutter tok Fløy ledelsen ved Julie Margrethe Kristensen, men Frøyna-Leivann sørget for balanse i Risør-regnskapet da hun satte inn 2-2 etter 60 minutters spill. Filisa Gashi sørget for at Fløy tok ledelsen igjen med sin scoring fire minutter senere. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-3.

Topper serien

Etter tirsdagens kamp er Risør nummer fem på tabellen med tre poeng, mens Fløy er på førsteplass med ni poeng.

Kjell Ivar Lundvall var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Risør måle krefter med Torridal, mens Fløy møter Giv Akt.