Julie Holsvik Øy ga Ørsta 2 en tidlig ledelse i kampen etter bare sju minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1.

Dro ifra

Ingrid Kalanga Buntu utlignet da hun satte inn 1-1 ti minutter ut i andre omgang. Buciuc sendte Ørsta 2 i føringen på nytt seks minutter senere, og Elea Sætre Indrearne scoret for Ørsta 2 og sørget for at stillingen var 3-1 etter 63 minutters spill. Sju minutter senere økte avstanden mellom lagene da Buciuc satte inn 4-1. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 1-4.

Kjempet seg opp til sjuendeplass

Etter tirsdagens kamp er Bergsøy på fjerdeplass på tabellen med seks poeng, mens Ørsta 2 er nummer sju med tre poeng.

Geir Tjervaag var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Bergsøy måle krefter med HaNo/Lepsøy 12. mai. Ørsta 2 møter Volda 13. mai.