Flatås fikk et forsprang da Mathilde Stjernen satte inn 1-0 etter 17 minutter, og Ingrid Råen doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 like etterpå. Iselin Almås Kirkvold satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Flatås etter 34 minutters spill. Ved pause sto det 3-0.

Flatås dro ifra

Stjernen scoret igjen da hun gjorde 4-0 noen minutter ut i andreomgangen. Dermed endte oppgjøret 4-0.

Fortsatt på fjerdeplass

Etter tirsdagens kamp er Flatås på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Tangmoen/Remyra/Fram er nummer fire med tre poeng.

Ayub Essa Hamud dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Flatås måle krefter med Varden Meråker, mens Tangmoen/Remyra/Fram møter Varden Meråker.