Jonas Aalen Storla sendte Eidsvåg i ledelsen da han satte inn 1-0 etter elleve minutter, men Emil Skotnes Grindheim sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Sotra tok ledelsen da Tobias Lyngtu Karlsen scoret noen minutter før sidebytte. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-2.

Var suverene i andre omgang

Brage Alsaker sørget for at stillingen var 3-1 ett minutt etter hvilen, og rett etterpå la Benjamin Bjørvik Lillebø på til 4-1 for Sotra. Sotra rykket ytterligere ifra da Stian Mo økte ledelsen åtte minutter ut i andre omgang. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-5.

Topper tabellen

Etter tirsdagens kamp er Eidsvåg nummer åtte på tabellen med ett poeng, mens Sotra er serieleder med sju poeng.

Kasper Tellevik var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 7. mai. Eidsvåg skal spille mot Øygarden, mens Sotra møter Kjøkkelvik/Olsvik/Loddefjord.