Åkra tok ledelsen ved Filippa Richardsen etter tolv minutter, og en spiller scoret og doblet ledelsen for Åkra. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 0-2.

Åkra dro i land seieren etter målrik andreomgang

Anna Pedersen gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-2 sju minutter ut i andre omgang. En av lagets spillere sørget for at resultattavla viste 3-1 åtte minutter senere. Samme spiller scoret igjen da hun gjorde 2-3 et kvarter før slutt. Tomine Johannesen Hovland gjorde 4-2 ti minutter senere, og ett minutt før slutt la samme spiller på til 5-2 for Åkra. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 2-5.

Klatret til femteplass

Etter tirsdagens kamp ligger Bømlo/Finnås på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Åkra er på femteplass med fire poeng.

Per Martin Furevik dømte kampen.

Åkra spiller mot Haugar 13. mai, mens Bømlo/Finnås spiller neste kamp mot Kopervik dagen etter.