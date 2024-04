Storsteinnes tok ledelsen da William Sumstad scoret etter kun to minutter. Fire minutter senere ble vondt til verre for Skarp/Stakkevollan, da Heimly doblet ledelsen for Storsteinnes. En spiller reduserte til 1-2 for Skarp/Stakkevollan etter 21 minutters spill. Noen minutter før pause scoret samme spiller igjen da han gjorde 3-1. Det resultatet sto seg til pause. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-3.

Storsteinnes holdt stand etter pause

Tre minutter etter sidebytte vartet Storsteinnes-angriperen opp med hattrick, og Sumstad økte ledelsen da han satte inn 5-1 like etterpå. En av lagets spillere gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-5 etter et kvarter av andre omgang, og Are Olsvik reduserte for Skarp/Stakkevollan fire minutter senere. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-5.

Ny runde - nye muligheter

Sverre Kristoffer Widding var dommer.

Skarp/Stakkevollan bryner seg på Skjervøy 4. mai, mens Storsteinnes spiller neste kamp mot Kvaløya 4 tre dager senere.