Vinne tok føringen da Solberg satte inn 1-0 etter 29 minutter, og Mathias Rojas Søholt fikk nettsus og doblet ledelsen for Vinne seks minutter senere. Solberg scoret sitt andre mål da han gjorde 3-0 to minutter før pause. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 3-0.

Hjemmelaget dro ifra

Sivert Gudding Barli økte ledelsen da han satte inn 4-0 noen minutter etter sidebytte, og Solberg laget hattrick da han ordnet 5-0 fire minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 5-0.

Håvar Mulstad pådro seg gult kort.

Vinne klatrer til åttendeplass

Vinne tok sin første seier denne sesongen.

Etter tirsdagens kamp ligger Vinne på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Grong er på fjerdeplass med seks poeng.

Roy Palmar Huse var dommer.

I neste runde skal Grong måle krefter med Verdal 2 7. mai. Vinne møter Namsos 2 10. mai.