Astor 3 tok ledelsen da Noah Tårnes Rødsjø satte inn 1-0 etter 14 minutter, og Aksel Melting-Holm fikk nettsus og doblet ledelsen et kvarter før sidebytte. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-2.

Bortelaget dro ifra

Henning Pedersen reduserte til 1-2 for Nardo 3 noen minutter ut i andre omgang, og Even Samadhi Vardheim Liyanarachi utlignet da han satte inn 2-2 fem minutter etter hvilen. Fem minutter senere tok Astor 3 ledelsen igjen ved Even Nordhuus Moe Størseth, og Jonathan Culmsee Ianssen sørget for at stillingen var 4-2 etter 53 minutters spill. Osland økte ledelsen da han satte inn 5-2 da det var spilt en halv time i andreomgangen, og samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-2 for Astor 3. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-6.

Tok steg på tabellen

Etter onsdagens kamp er Nardo 3 nummer ti på tabellen med null poeng, mens Astor 3 er på femteplass med seks poeng.

Helge Bjørkøyli var dommer i oppgjøret.

Astor 3 prøver seg mot Røros 2 5. mai, mens Nardo 3 spiller neste kamp mot Melhus 3/Gimse 3 tre dager senere.