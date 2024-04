Shan Beyene sendte Rana foran da han satte inn 1-0 etter 19 minutters spill, men fire minutter før hvilen scoret Sondre Stokke for Nardo. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-1.

Tok alle poengene

Frøysa sørget for at Rana tok ledelsen på nytt med sin scoring etter 71 minutter. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-1.

Ranas Adam Håkonsen og Oskar Wardzala fikk se det gule kortet. For Nardo fikk Martin Lundal og Arve Ekroll Hauknes gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Det var Nardos første tap i årets sesong.

Etter lørdagens kamp er Rana på andreplass på tabellen med ti poeng, mens Nardo er nummer tre med ni poeng.

Gustav Havig var dommer i oppgjøret på Sagbakken stadion. 956 tilskuere hadde tatt turen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Nardo måle krefter med Lillestrøm 2, mens Rana møter Stabæk 2.