Strindheim tok ledelsen da Sandaune scoret etter 20 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1.

Strindheim var suverene i andre omgang

Sandra Bragstad-Larsen fikk nettsus og doblet ledelsen for Strindheim noen minutter etter hvilen. Leah Engström Gjevik gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-2 noen minutter ut i andreomgangen. Sofia Solbakken Haugen scoret 3-1-målet for Strindheim etter 50 minutter, og tre minutter senere scoret Sandaune sitt andre mål da hun gjorde 4-1. Strindheim rykket ytterligere ifra da Bragstad-Larsen økte ledelsen åtte minutter før slutt, og ett minutt før full tid fullførte Sandaune sitt hattrick. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-6.

Vilde Hårstad-Olsen fikk se det gule kortet.

Strindheim serieleder

Etter mandagens kamp ligger Nidelv på andreplass på tabellen med sju poeng, mens Strindheim er på førsteplass med tolv poeng.

Samer Mohamad Ali Saad var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 13. mai. Nidelv skal spille mot Byåsen 2, mens Strindheim møter Utleira 2.