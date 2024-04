Ørsta tok ledelsen da Ariana Rebbestad scoret et kvarter før pause, og Ingvild Bratteberg scoret og doblet ledelsen for Ørsta noen minutter før sidebytte. Bergsøy reduserte til 1-2 ved Ida Kvalsvik Vestnes etter 45 minutters spill. Lagene gikk til pause på stillingen 1-2.

Ørsta økte ledelsen

Tirill Anna Sandnes Våge scoret for Ørsta og sørget for at stillingen var 3-1 etter 72 minutter, og minuttet før full tid økte gjestene til 4-1. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 1-4.

Ble værende på andreplass

Etter torsdagens kamp er Bergsøy nummer tolv på tabellen med null poeng, mens Ørsta er på andreplass med sju poeng.

Emily Marie Rødseth Verting var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Bergsøy spiller mot Aksla/Guard 2 2. mai, mens Ørsta spiller neste kamp mot Volda 2.