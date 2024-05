Heine Grønvoll-Sommerseth ga Lyngen/Karnes/Nordkjosbotn ledelsen tidlig med sin scoring etter bare fire minutter, og Lyngen/Karnes/Nordkjosbotn doblet ledelsen da Tobias Karlsen satte inn 2-0. Ti minutter senere reduserte Kvaløya 4 da en spiller satte inn 1-2-målet. Lukas Øverås Åsgård scoret for Lyngen/Karnes/Nordkjosbotn og sørget for at stillingen var 3-1 etter 40 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0.

Målshow i andre omgang

Hjemmelaget rykket ytterligere ifra da Kristian Åge Antony Hanssen Moen økte ledelsen noen minutter etter sidebytte, og T. Karlsen scoret igjen da han gjorde 5-1 etter et kvarter av andre omgang. Magnus Nikolai Lund økte til 6-1 for Lyngen/Karnes/Nordkjosbotn etter 67 minutter, og Grønvoll-Sommerseth økte ledelsen for samme lag da han satte inn 7-1 fire minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 7-1.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Lyngen/Karnes/Nordkjosbotn på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Kvaløya 4 ligger på ellevteplass med null poeng.

Vidar Tore Elvevold var dommer i kampen.

29. mai er det ny kamp for Lyngen/Karnes/Nordkjosbotn. Da møter de Hamna 2. Kvaløya 4 skal måle krefter med Nordreisa 2 1. juni.