Karoline Krok-Eikefjord ga laget sitt ledelsen da hun satte inn 1-0-målet et kvarter før hvilen. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 0-1.

Lyn 2 holdt stand

Maia Melgård scoret og doblet ledelsen for Lyn 2 noen minutter ut i andreomgangen. Innbytter Lise Farstad reduserte til 1-2 for Amazon Grimstad etter 66 minutters spill. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-2.

Amazon Grimstads Martin Ek Åsheim pådro seg gult kort.

Lyn 2 klatrer til fjerdeplass

Amazon Grimstad har tapt sine tre siste kamper.

Etter søndagens kamp er Amazon Grimstad på sjuendeplass på tabellen med seks poeng, mens Lyn 2 ligger på fjerdeplass med 13 poeng.

Are Wroldsen Ribe var dommer i oppgjøret.

2. juni er det ny kamp for Amazon Grimstad. Da møter de Haugesund. Lyn 2 skal måle krefter med Klepp samme dag.