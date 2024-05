Stjørdals-Blink fikk en pangåpning på kampen da Mikael Wengstad sendte laget sitt i ledelsen allerede etter åtte minutters spill, og Martin Trætli Kristiansen scoret og doblet ledelsen for Stjørdals-Blink fem minutter senere. Wengstad scoret sitt andre mål da han gjorde 3-0 etter 23 minutter, og Simen Blekastad Mathisen la på til 4-0 for Stjørdals-Blink ni minutter senere. Etter 35 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Raphael Bogen Spierings satte inn 5-0 for Stjørdals-Blink. Fire minutter senere reduserte Rørvik ved Ruben Olden. Stjørdals-Blink økte ledelsen da Kanifi satte ballen i nettet to minutter før hvilen. Dermed var stillingen 6-1, og Stjørdals-Blink-angriperen scoret igjen da han gjorde 7-1 rett etterpå. Samme spiller laget hattrick da han ordnet 8-1 etter 45 minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 1-8.

Dominerte andre omgang

Kristiansen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 9-1 noen minutter ut i andre omgang, og Stjørdals-Blink rykket ytterligere ifra da Nikolai Andersen Reitan økte ledelsen ni minutter etter pause. Hasan Khaled Alzeidan økte til 11-1 for gjestene ett minutt før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 1-11.

Ahmad Khaled Alzeidan (Stjørdals-Blink G19) og Benjamin Aleksandersen Bakke (Rørvik G19) fikk begge gult kort.

Stjørdals-Blink leder serien

Dermed har Stjørdals-Blink vunnet fire kamper på rad.

Etter søndagens kamp er Rørvik på sjuendeplass på tabellen med seks poeng, mens Stjørdals-Blink ligger på førsteplass med 13 poeng.

Kjetil Bruland Sørensen var kampleder.

Rørvik spiller neste kamp mot Byåsen TF 1. juni, mens Stjørdals-Blink prøver seg mot Trond 5. juni.