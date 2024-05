Søgne 2 fikk en drømmeåpning på kampen da Jesper Hausvik Tharaldsen sendte laget sitt i ledelsen allerede i åpningsminuttet. Etter 35 minutter ble vondt til verre for Vindbjart 2, da Martin Borø Sveen doblet ledelsen for Søgne 2. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 2-0.

Vindbjart 2 hentet inn ledelsen og sikret poeng

Troy Tenney reduserte for Vindbjart 2 et kvarter før slutt, og Elias Høgetveit utlignet for bortelaget tre minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 2-2.

Tønnes Larsen fikk se det gule kortet.

Fortsatt på femteplass

Etter torsdagens kamp er Søgne 2 på femteplass på tabellen med fem poeng, mens Vindbjart 2 ligger på tredjeplass med ni poeng.

Inge Berulvson Berg var dommer i kampen.

Vindbjart 2 møter Tveit 2/Hånes 2 26. mai, mens Søgne 2 spiller neste kamp mot Tveit 2/Hånes 2 to dager senere.