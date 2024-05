Treungen fikk et forsprang da Leon Vee Tveit satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang, og Treungen-angriperen scoret igjen da han gjorde 2-0 allerede etter ni minutters spill. Etter 27 minutter økte avstanden mellom lagene da Allan Mendaros Ufs satte inn 3-0 for Treungen. Teo Nestestog Tennant reduserte for Vinje åtte minutter senere. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 3-1.

Treungen var suverene i andre omgang

Allan Mendaros Ufs scoret sitt andre mål da han gjorde 4-1 noen minutter ut i andre omgang, og sju minutter ut i andreomgangen var hattricket et faktum for Leon Vee Tveit. Linnea Sanden økte ledelsen for Treungen da hun satte inn 6-1 like etterpå. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 6-1.

Klatret på tabellen

Etter lørdagens kamp ligger Treungen på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Vinje er på sjetteplass med ett poeng.

Patricio Antonio Miranda var dommer i kampen.

26. mai er det ny kamp for Treungen. Da møter de Tinn. Vinje skal måle krefter med Tinn 5. juni.