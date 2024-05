Tom Isak Sandnesaunet sendte Jerv tidlig i ledelsen, men Tobias Lande sørget for balanse i Lyngdal-regnskapet da han satte inn 1-1 etter 13 minutter. Sandnesaunet ga Jerv ledelsen på nytt ni minutter senere, men Tobias Lande utlignet da han satte inn 2-2. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 2-3.

Bortelaget dro ifra

Jonas Håland Frøyland sendte Lyngdal foran da han satte inn 3-2 ni minutter ut i andre omgang, og Lyngdal-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 4-2 to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 2-4.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter lørdagens kamp er Jerv på andreplass på tabellen med 18 poeng, mens Lyngdal er nummer seks med tolv poeng.

Håkon Koveland var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Jerv måle krefter med Mandalskameratene, mens Lyngdal møter Mandalskameratene.