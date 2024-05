Liam Nordstrand Nilsen sendte Valder/Vigra/Giske/Godøy/Ellingsøy foran da han satte inn 1-0 et kvarter før sidebytte, og sju minutter senere doblet Valder/Vigra/Giske/Godøy/Ellingsøy ved Filip Sæther Bordom. Noen minutter før hvilen reduserte Blindheim da Endre Strømme Fiskerstrand satte inn 1-2-målet. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk til pause på stillingen 1-2.

Hjemmelaget snudde kampen

Aron Benjamin Gjerde utlignet for Blindheim etter et kvarter av andre omgang, og Håvard Nærø sendte samme lag i ledelsen etter 72 minutter. Gjerde scoret igjen da han gjorde 4-2 åtte minutter senere, og Blindheim-spilleren laget hattrick da han ordnet 5-2 fem minutter før slutt. Minuttet før full tid økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 6-2, og Amund Brekke Bang la på til 7-2 for Blindheim like etterpå. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 7-2.

Ruben Haram Johnsen fikk se det gule kortet.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp ligger Blindheim på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Valder/Vigra/Giske/Godøy/Ellingsøy er på tiendeplass med null poeng.

Jonny Dyb var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Blindheim spiller neste kamp mot Aksla 1. juni, mens Valder/Vigra/Giske/Godøy/Ellingsøy møter Herd to dager senere.