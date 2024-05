Saamund Tveit Bakkemoen sendte Seljord i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 25 minutters spill, men Even Nuguse utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål ti minutter senere. Etter halvspilt kamp sto det 1-1.

Dominerte etter hvilen

Seljord tok ledelsen på nytt da en spiller satte inn 2-1 etter 44 minutter, og like etterpå scoret Saamund Tveit Bakkemoen sitt andre mål da han gjorde 3-1. Etter 53 minutters spill var hattricket et faktum for Seljord-angriperen, og en av lagets spillere la på til 5-1 for Seljord fire minutter senere. Etter 58 minutter la Edvard Witczak Telnes på til 6-1 for Seljord, og rett etterpå økte hjemmelaget ved Saamund Tveit Bakkemoen. Vetle Gunvaldjord satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for samme lag etter 64 minutters spill, og Tobias Nekstad Grave satte ballen i nettet og økte ledelsen to minutter senere. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 9-1.

Troner på topp

Seljord har vunnet tre strake kamper.

Etter mandagens kamp er Seljord på topp i serien på tabellen med 15 poeng, mens Langesund/Stathelle/Bamble 2 er på sjetteplass med seks poeng.

Kim Ben var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 4. juni. Seljord skal spille mot Drangedal, mens Langesund/Stathelle/Bamble 2 møter Skidar.