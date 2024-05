Aam sendte Valder/Ellingsøy/Vigra i føringen da hun satte inn 1-0 allerede etter fire minutter, og Valder/Ellingsøy/Vigra-angriperen scoret sitt andre mål da hun gjorde 2-0 fem minutter senere. Et kvarter før sidebytte økte avstanden mellom lagene da Elise Rørvik Bjørdal satte inn 3-0, og Iben Evie Grande Dyb satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Valder/Ellingsøy/Vigra rett etterpå. Etter 32 minutters spill var hattricket et faktum for Aam. Ved pause sto det 5-0.

Valder / Ellingsøy / Vigra økte ledelsen

Noen minutter etter hvilen scoret Aam igjen da hun gjorde 6-0, og Nathalie Aarseth økte til 7-0 for Valder/Ellingsøy/Vigra da det var spilt en halv time i andre omgang. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 7-0.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter mandagens kamp er Valder/Ellingsøy/Vigra på fjerdeplass på tabellen med ti poeng, mens Guard/Aksla 2 ligger på femteplass med fem poeng.

Arild Vegsund dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Guard/Aksla 2 måle krefter med Ørskog/Stordal/Skodje, mens Valder/Ellingsøy/Vigra møter Ørskog/Stordal/Skodje.