Varden Meråker tok ledelsen ved Stenmo allerede etter ti minutter, men Magnus Falk-Larssen Waagenes utlignet for Strindheim 3 fem minutter senere. Etter 18 minutters spill tok Varden Meråker ledelsen igjen ved Stenmo, og Varden Meråker-spilleren gjorde hattrick rett etterpå. Oliver Mathias Bremseth økte til 4-1 for Varden Meråker etter 22 minutter, og tre minutter senere økte avstanden mellom lagene da Stenmo satte inn 5-1. Etter 26 minutters spill la Toralf Gjemse på til 6-1 for Varden Meråker. Like etterpå reduserte Athrav Ganesh Patil til 2-6 for Strindheim 3. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-6 til pause.

Varden Meråker dro ifra

Tre minutter etter hvilen ble avstanden mellom lagene redusert da Strindheim 3-angriperen reduserte til 3-6. Varden Meråker rykket ytterligere ifra da Mouafak Naameh økte ledelsen ni minutter senere, og Stenmo scoret sitt femte mål da han gjorde 8-3 etter 57 minutter. Rett etterpå scoret samme spiller sitt sjette mål da han gjorde 9-3. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-9.

Leo Bjerkan Henriksen pådro seg gult kort.

Topper tabellen

Etter kampen står både Strindheim 3 og Varden Meråker med tolv poeng.

Zainab Hayran dømte oppgjøret.

I neste runde skal Strindheim 3 måle krefter med Vinne 2/Verdal 2 31. mai. Varden Meråker møter Hegra 2/Tangmoen 2 1. juni.