Nytoft sendte laget sitt i ledelsen da han satte inn 1-0-målet etter 45 minutters spill. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0.

Dommeren viste det røde kortet

Etter 56 minutter ble vondt til verre for Alta, da 23-åringen doblet ledelsen for Strindheim. Samme mann fikk sitt hattrick etter 77 minutters spill. Magnus Andersen reduserte for Alta to minutter før slutt. Strindheim måtte fullføre kampen med ti mann etter at Christoffer Bugge ble sendt av banen to minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 3-1.

Strindheims Thomas Nyheim, Magnus Hammerås og Joachim Knutset Solem pådro seg gult kort. For Alta fikk Niklas Antonsen gult kort.

Tok steg på tabellen

Strindheim har vunnet fem av sine seks siste kamper.

Etter lørdagens kamp er Strindheim på andreplass på tabellen med 18 poeng, mens Alta ligger på tiendeplass med ni poeng.

Bendik Haarberg var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Strindheim spiller neste kamp mot Strømmen 1. juni, mens Alta spiller mot Grorud dagen etter.