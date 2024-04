Dankwah sendte Pors foran da han satte inn 1-0 etter 22 minutters spill, og 20-åringen scoret igjen da han gjorde 2-0 to minutter senere. Et kvarter før sidebytte økte avstanden mellom lagene da Truls Kristian Meen satte inn 3-0. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk til pause på stillingen 3-0.

Dro ifra

Etter et kvarter av andreomgangen var hattricket et faktum for Dankwah, og etter 77 minutter scoret Meen igjen da han gjorde 5-0. Fire minutter senere ble avstanden mellom lagene mindre da Tobias Hyltner Evensen reduserte til 1-5. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 5-1.

Pors' Mats Bruu pådro seg gult kort. For Vigør fikk Ali Dib, Sander Helliksen Loen og Adi Dukic gult kort.

Topper tabellen

Vigør har ikke tatt ett eneste poeng i årets sesong.

Etter lørdagens kamp er Pors på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Vigør ligger på 14. plass med null poeng.

Marius Tvede Hansen dømte oppgjøret.

I neste runde skal Pors måle krefter med Vindbjart 4. mai, mens Vigør møter Sola samme dag.