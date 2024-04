Philip Lund Bordi sendte Storm i føringen da han satte inn 1-0 allerede etter seks minutters spill, og Haukstad scoret og doblet ledelsen for Storm rett etterpå. Etter 36 minutter ble avstanden mellom lagene redusert da Alexander Slettemeås reduserte til 1-2. Peder Bang Synnes scoret for Storm og sørget for at stillingen var 3-1 fem minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 1-3 til pause.

Storm var suverene i andre omgang

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, økte avstanden mellom lagene da Sebastian Sandøy Sneltvedt satte inn 4-1 for Storm, og gjestene rykket ytterligere ifra da Haukstad økte ledelsen like etterpå. Storm-angriperen gjorde hattrick etter 73 minutters spill, og Tarjei Solvang-Lothe satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-1 for samme lag. Bordi scoret sitt andre mål da han gjorde 8-1 tre minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 1-8.

Essey Berih Ghebrehiwet fikk se det gule kortet.

Storm topper tabellen

Storm står uten poengtap så langt denne sesongen.

Etter fredagens kamp er Skarphedin på åttendeplass på tabellen med null poeng, mens Storm ligger på førsteplass med seks poeng.

Ridha Ben Mohamed Hnana var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Skarphedin måle krefter med Odd, mens Storm møter Odd.