Yacob sendte Lysekloster 3 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 28 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1.

Lysekloster 3 holdt stand etter pause

21-åringen scoret og doblet ledelsen for Lysekloster 3 da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og to minutter senere fullførte Lysekloster 3-angriperen sitt hattrick. Didrik Thorbjørnsen reduserte til 1-3 for Njardar/Tysnes etter 69 minutters spill, og fire minutter før slutt reduserte samme mann til 2-3. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-3.

Lysekloster 3s Kim Myrmehl Teigland og Oliver Hjelle Hitland fikk gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter fredagens kamp er Njardar/Tysnes på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Lysekloster 3 ligger på andreplass med seks poeng.

Diyaddin Tunc var dommer.

4. mai skal Njardar/Tysnes møte Vadmyra 2, mens Lysekloster 3 møter Neptun.