Disse er dagens målscorere for Gjerpen/Fossum: Jørgen Brynhildsen Brorson, Philip Waldenstrøm Hansen og Sondre Fibiger Refvik.

Disse kom på scoringslisten for Gulset: Bjørnsen med fem mål, Joakim Kleven med to mål, Diyar Mohammad Ali med to mål, Yadiel Merih Kesete, Jørgen Ødegaard Finquist, Luan Daci og Amin Abdiaziz Ahmed.

Referatet blir oppdatert når tidspunkt har blitt registrert for alle viktige hendelsene.

Tok over tredjeplassen

Etter fredagens kamp er Gulset på tredjeplass på tabellen med sju poeng, mens Gjerpen/Fossum er nummer seks med tre poeng.

Adnan Hussein Ali var kampleder.

12. mai er det ny kamp for Gjerpen/Fossum. Da møter de Stathelle/Langesund/Bamble. Gulset skal måle krefter med Drangedal 24. mai.