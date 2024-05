Eivind Monsen ga Øygarden 2 ledelsen etter bare tre minutter, men Orestas Slipcenko sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 fire minutter senere. Patrick Akselberg sendte Øygarden 2 i føringen igjen allerede etter ni minutters spill, men Sælen (strøket) utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål etter 25 minutter. Rett etterpå scoret Os 2-angriperen igjen da han gjorde 3-2, og fem minutter før pause var hattricket et faktum for samme spiller. Ved pause sto det 4-2.

Økte ledelsen

Et kvarter før slutt økte Os 2 ved Hassan Albakri, og samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 6-2 to minutter senere. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 6-2.

Andreas Nipen Berentsen (Øygarden 2 G14) og Hassan Albakri (Os 2 G14) fikk begge gult kort.

Os 2 leder serien

Etter søndagens kamp er Os 2 på topp i serien på tabellen med tolv poeng, mens Øygarden 2 er nummer fire med seks poeng.

Axel Døsen var dommer.

I neste runde skal Os 2 måle krefter med Njardar/Tysnes 23. mai, mens Øygarden 2 møter Sotra 3 samme dag.