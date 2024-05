Ranheim 2 fikk en pangåpning på kampen da Yaseen Khan sendte laget sitt i ledelsen allerede etter seks minutter, men Ulrik Husby sørget for balanse i Neset/Aasguten-regnskapet da han satte inn 1-1 fire minutter senere. Etter 14 minutters spill tok Neset/Aasguten ledelsen ved Tørres Viken, men fire minutter senere scoret Nicolay Sjøhaug Kvernland for Ranheim 2. Leo Jørgensen Wikdahl sendte bortelaget i føringen igjen da han satte inn 3-2 etter 29 minutter, og Jakob Husby Foss scoret 4-2-målet like etterpå. Noen minutter før pause reduserte Viken til 3-4 for Neset/Aasguten. Lagene gikk av banen på stillingen 3-4.

Målene rant inn

Foss scoret igjen da han gjorde 5-3 fire minutter etter sidebytte. Angel Nicolai Reitan gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 4-5 tre minutter senere. Neset/Aasguten var uheldig og scoret selvmål da det var spilt et kvarter av andre omgang. Ranheim 2 rykket ytterligere ifra da Audrien Alseth Rhodes økte ledelsen rett etterpå. Etter 63 minutters spill reduserte Neset/Aasguten ved Joakim Nilssen Aursand. Dermed endte kampen 5-7.

Liam Paaske (Neset/Aasguten G16) og Khan (Ranheim 2 G16) fikk begge gult kort.

Tok over fjerdeplassen

Etter onsdagens kamp er Neset/Aasguten nummer sju på tabellen med tre poeng, mens Ranheim 2 er på fjerdeplass med seks poeng.

Morten Westvik var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Neset/Aasguten spiller mot Malvik 2/Hommelvik 2 8. mai, mens Ranheim 2 spiller neste kamp mot Freidig 2.