Vegard Rekkebo sendte Nationalkameratene 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter 36 minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 1-0.

Straffescoring

Stian Solstad sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og Vanvik tok ledelsen ved Mikkel Dahl Aasbø etter et kvarter av andre omgang. Erik Enebakk sørget for jubel da han satte inn 3-1 etter 72 minutters spill. Åtte minutter senere fikk Nationalkameratene 2 straffe, og Markus Strand Båtvik scoret fra ellevemeteren. Olsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 fem minutter på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-3.

Nationalkameratene 2s Brage Alexander Sæter, Espen Sivertsen og Halvard Kringstad Hanssen pådro seg gult kort. For Vanvik fikk Mikkel Dahl Aasbø og Martin Buaune Fjeldvær gult kort.

Klatret på tabellen

Nationalkameratene 2 står fortsatt uten seier denne sesongen.

Etter mandagens kamp er Nationalkameratene 2 på tiendeplass på tabellen med ett poeng, mens Vanvik ligger på sjuendeplass med fire poeng.

Trym Stjern Ledang var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vanvik spiller neste kamp mot Dolmøy 4. mai, mens Nationalkameratene 2 bryner seg på Ranheim 3 dagen etter.