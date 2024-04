Lars Tveitan (Skarphedin 3) scoret 1-0 fra krittmerket bare noen minutter ut i kampen. Jakob Jonsaas Sæl utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål allerede etter fem minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Publikum fikk mye å juble for

20-åringen scoret igjen da han gjorde 2-1 noen minutter etter pause, men etter 66 minutters spill utlignet Martin Mentzen Hansen for Skarphedin 3. Eirik Haugen ga Skarphedin 3 ledelsen igjen rett etterpå, men Mikkel Tveiten sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 sju minutter før slutt. Sølve Friis Darrud sendte Sauherad i føringen på nytt ett minutt senere, men Skarphedin 3 utlignet til 4-4 da Tobias Lundeby Persson satte ballen i mål etter 90 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 4-4.

Skarphedin 3s Jonas Skåland Lia pådro seg gult kort. For Sauherad fikk Emil Svartdal, Erlen Landsverk, Olav Orekaasa og Simen Johan Solbakken Slaaen gult kort.

Troner på topp

Sauherad har spilt uavgjort i sine to første kamper.

Etter torsdagens kamp er Skarphedin 3 på førsteplass på tabellen med fire poeng, mens Sauherad er nummer fire med to poeng.

Zeynel Alp Aras var dommer.

I neste runde skal Skarphedin 3 måle krefter med Rjukan 2. mai, mens Sauherad møter Gransherad samme dag.