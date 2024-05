Torskog sendte Storm tidlig i føringen, og Storm doblet ledelsen da Ingeborg Skifjeld satte inn 2-0 etter kun ti minutter. Etter 21 minutters spill la en av lagets spillere på til 3-0 for Storm, og Torskog scoret igjen da hun gjorde 4-0 tre minutter senere. Matea Skåte Henriksen la på til 5-0 for Storm noen minutter før pause. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 0-5.

Målshow etter pause

Skifjeld scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 6-0 fem minutter etter sidebytte, og Julie Christensen Winther økte ledelsen da hun satte inn 7-0 seks minutter senere. Mathilde Sundland Johnsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-0 for gjestene, og da det var spilt en halv time i andreomgangen, var hattricket et faktum for Torskog. Seks minutter senere scoret Storm-angriperen igjen da hun gjorde 10-0. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 0-10.

Spennende runde i vente

Roar Lindstrøm var dommer i kampen.

14. mai skal Fossum Skien/Gjerpen møte Urædd, mens Storm møter Skarphedin 2.