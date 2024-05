Angelvik ga Utleira 2 ledelsen etter 23 minutter, og Eline Bjerkås Tøndel scoret og doblet ledelsen for Utleira 2 ett minutt senere. Utleira 2 økte ledelsen da Beate Svee Husby satte ballen i nettet et kvarter før hvilen. Dermed var stillingen 3-0, og Angelvik økte til 4-0 for Utleira 2 sju minutter senere. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 4-0.

Utleira 2 dro ifra

Noen minutter ut i andreomgangen økte avstanden mellom lagene da Hanna Rask Begic satte inn 5-0 for vertene, og Kajsa Langbakk Skaar satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for samme lag. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 6-0.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Utleira 2 på andreplass på tabellen med sju poeng, mens Leksvik ligger på sjetteplass med null poeng.

Mohammed Naim Alsayed var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Utleira 2 bryner seg på Strindheim 13. mai, mens Leksvik spiller neste kamp mot Fosen to dager senere.