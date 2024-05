William Sumstad sendte Storsteinnes i ledelsen da han satte inn 1-0 etter kun fire minutter, og etter et kvarter doblet samme spiller ledelsen til Storsteinnes. Storsteinnes rykket ytterligere ifra da Heimly økte ledelsen fire minutter senere, og et kvarter før sidebytte fikk Storsteinnes straffe. Sumstad satte inn 4-0-målet. Heimly scoret igjen da han gjorde 5-0 like etterpå, og Storsteinnes-angriperen gjorde hattrick etter 34 minutter. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 6-0.

Var suverene i andre omgang

Heimly økte til 7-0 for vertene noen minutter ut i andreomgangen, og Leander Kjærmo la på til 8-0 for hjemmelaget tre minutter før slutt. Heimly satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-0 for Storsteinnes ett minutt før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 9-0.

Theodor Mikalsen Lenjuvik fikk se det gule kortet.

Leder serien

Etter tirsdagens kamp er Storsteinnes serieleder på tabellen med seks poeng, mens Kvaløya 4 er på ellevteplass med null poeng.

Frode Kristoffersen dømte kampen.

Storsteinnes spiller neste kamp mot Hamna 2 15. mai, mens Kvaløya 4 spiller mot Lyngen/Karnes/Nordkjosbotn 21. mai.