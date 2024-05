Åsane 3 tok ledelsen ved Alexander Lygren et kvarter før pause, men Magnus Dyvik utlignet da han satte inn 1-1 like etterpå. Hausvik tok ledelsen da Oscar Mjelde Holsen scoret etter en halv time, men Patrick Kolstad Ellingsen utlignet for Åsane 3 seks minutter senere. Peter Helle sendte Hausvik i ledelsen på nytt etter 40 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 3-2.

Hausvik dro ifra

Hausvik-spilleren scoret igjen da han gjorde 4-2 etter et kvarter av andreomgangen, og Magnus Dyvik økte til 5-2 for Hausvik rett etterpå. Tre minutter før slutt reduserte Lygren til 3-5 for Åsane 3. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 5-3.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter tirsdagens kamp er Hausvik på fjerdeplass på tabellen med fire poeng, mens Åsane 3 ligger på sjuendeplass med null poeng.

Florence Awino Opiyo var dommer i kampen.

20. mai er det ny kamp for Hausvik. Da møter de Bergen Nord 2. Åsane 3 skal måle krefter med Arna-Bjørnar 28. mai.