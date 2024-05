Publikum fikk ingen mål å glede seg over i første omgang. Lagene gikk til pause på stillingen 0-0.

Sikker fra straffemerket

Sanna Margrethe Bjerkli sendte Kvaløya i ledelsen ett minutt etter pause. Alma Bønå (Senja J17) scoret 1-1 på straffe sju minutter senere, og Kine Hansen ga Senja ledelsen et kvarter før full tid. Minuttet før full tid scoret Ennea Abazi Nyborg for Kvaløya. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 2-2.

Kvaløya serieleder

Etter søndagens kamp er Kvaløya på førsteplass på tabellen med fire poeng, mens Senja er nummer seks med ett poeng.

Vidar Lorentsen var dommer i kampen.

I neste runde skal Kvaløya måle krefter med Salangen/Lavangen 12. mai. Senja møter Salangen/Lavangen 22. mai.