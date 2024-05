Kattem tok en tidlig ledelse allerede i åpningsminuttet, og Oliver Løhre Bakke fikk nettsus og doblet ledelsen like etterpå. Lionel Santos Romero Monsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Kattem etter tolv minutters spill, og Kattem-spilleren scoret sitt andre mål da han gjorde 4-0 fire minutter senere. Sebastian Sund økte til 5-0 for Kattem etter 26 minutter, og Erik Halvorsen Berglund økte ledelsen for Kattem da han satte inn 6-0 fem minutter senere. Samme lag økte til 7-0 to minutter før hvilen, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Marcus Nilsen Lund satte inn 8-0 for bortelaget. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-8.

Straffescoring

Kattem-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 9-0 noen minutter ut i andre omgang, og fem minutter ut i andreomgangen la Kattem på til 10-0. Hasan Kenno økte ledelsen da han satte inn 11-0 to minutter senere. Da det var spilt et kvarter av andre omgang, fikk samme lag straffe, og Lionel Santos Romero Monsen scoret fra krittmerket. Marius Teodorsen var uheldig og scoret selvmål for Nidelv seks minutter senere. Et kvarter før slutt var hattricket et faktum for Marcus Nilsen Lund, og samme spiller scoret igjen da han gjorde 15-0 like etterpå. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 0-15.

Kattem topper serien

Etter søndagens kamp ligger Nidelv på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Kattem er på førsteplass med ni poeng.

Sebastian Bülow Karlsen dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Kattem spiller mot Trond 11. mai, mens Nidelv spiller neste kamp mot Freidig 21. mai.