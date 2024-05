Etter kun fem minutters spill fikk Ørsta straffe, og Brian Winjevoll Sætre satte inn 1-0-målet. Bjørdal fikk nettsus og doblet ledelsen for Ørsta ni minutter senere. En spiller reduserte for Bergsøy 2 etter 25 minutter. Iver Flåskjer satte ballen i mål ni minutter senere, og Bjørdal la på til 4-1 for Ørsta etter 35 minutters spill. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 4-1.

Scoret på straffespark

Fem minutter ut i andre omgang fikk Ørsta straffespark. Sætre scoret 5-1-målet, og Oskar Langlo Moe satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for hjemmelaget rett etterpå. Bjørdal gjorde hattrick etter 48 minutter. Ørsta var uheldig og satte ballen i eget mål etter 60 minutters spill. To minutter senere økte samme lag ved Kevin Tran Winjevoll. En av lagets spillere reduserte til 3-8 etter 64 minutter, og like etterpå reduserte Bergsøy 2 da en spiller satte inn 4-8-målet. Ørsta rykket ytterligere ifra da Kasper Hovde Brekk økte ledelsen etter 70 minutters spill. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 9-4.

Topper tabellen

Etter mandagens kamp er Ørsta på førsteplass på tabellen med 15 poeng, mens Bergsøy 2 ligger på åttendeplass med tre poeng.

Marius Ringset Fuglehaug var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Bergsøy 2 spiller neste kamp mot Spjelkavik 2 27. mai, mens Ørsta møter Volda 2 to dager senere.