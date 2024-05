Kolvereid tok ledelsen da Bergslid scoret etter 17 minutters spill, og Odin Edgarsson Brønseth (Kolvereid) scoret fra ellevemetersmerket sju minutter senere. Bergslid satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 39 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3 etter første omgang.

Kolvereid tok seieren etter målrik andreomgang

Amund Bach satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Kolvereid. Etter 62 minutters spill reduserte Snåsa ved Ole Sivert Bomo. Oliver Antonio Mørch la på til 5-1 for Kolvereid fem minutter senere. Theodor Berg reduserte til 2-5 etter 71 minutter. Brage Øren satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-2 for Kolvereid fire minutter senere. Dermed endte oppgjøret 2-6.

Petter Melbye Lilleby (Kolvereid) og Ole Kristian Holm-Bull (Snåsa) fikk begge gult kort.

Beholdt plassen på tabellen

Etter mandagens kamp ligger Snåsa på ellevteplass på tabellen med ett poeng, mens Kolvereid er på tredjeplass med tolv poeng.

Kåre Johan Tørum var dommer i kampen.

Kolvereid spiller neste kamp mot Flatanger 2 20. mai, mens Snåsa bryner seg på Spillum 27. mai.