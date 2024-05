Linus Christian Holm sendte Melhus/Gimse/Gauldal i ledelsen etter 24 minutter. Ni minutter senere ble vondt til verre for Tiller 2, da Peder Ekren Berg doblet ledelsen for Melhus/Gimse/Gauldal. Strøm-Rognhaug økte ledelsen for Melhus/Gimse/Gauldal da han satte inn 3-0 etter 35 minutters spill, og samme spiller økte til 4-0 for samme lag ni minutter senere. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 4-0.

Melhus / Gimse / Gauldal var suverene i andre omgang

Holm scoret igjen da han gjorde 5-0 seks minutter etter sidebytte, og Odin Aleksander Høiseth økte ledelsen da han satte inn 6-0 ni minutter senere. Etter 65 minutter økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 7-0 for hjemmelaget, og Strøm-Rognhaug sikret seg hattrick da han la på til 8-0 etter 77 minutters spill. Melhus/Gimse/Gauldal økte ledelsen da Magnus Vedal satte ballen i nettet åtte minutter senere. Dermed var stillingen 9-0, og hjemmelaget rykket ytterligere ifra da Mats Borren økte ledelsen to minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 10-0.

Lucas Joakimssønn Sørgjerd fikk se det gule kortet.

Melhus / Gimse / Gauldal serieleder

Melhus/Gimse/Gauldal har seiret i tre strake kamper.

Etter oppgjøret står både Melhus/Gimse/Gauldal og Tiller 2 med ti poeng.

Hassan Ahmed Halane dømte kampen.

Melhus/Gimse/Gauldal spiller neste kamp mot Skaun 22. mai, mens Tiller 2 spiller mot Nidelv/Utleira to dager senere.