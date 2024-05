Roble Omar Mohammed sørget for ledelse da han satte inn 1-0-målet etter 35 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1.

Målfest etter hvilen

Hagesæter scoret og doblet ledelsen for Varegg 2 noen minutter ut i andreomgangen, og Heider Abdulridha Khalaf økte ledelsen for Varegg 2 da han satte inn 3-0 etter 56 minutter. Hagesæter satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Varegg 2, og Majd Zaki Saleh Hindi økte til 5-0 etter 69 minutters spill. Benjamin Skage Grinde reduserte til 1-5 for Valestrand Hjellvik to minutter senere, og Valestrand Hjellvik-spilleren reduserte til 2-5 fire minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-5.

Snorre Bergan Martinsen (Valestrand Hjellvik) og Mohamed Sakawe (Varegg 2) fikk begge gult kort.

Varegg 2 leder serien

Etter søndagens kamp er Valestrand Hjellvik på niendeplass på tabellen med sju poeng, mens Varegg 2 er på topp i divisjonen med 15 poeng.

Håvard Hole Styve Mjelde var kampleder.

24. mai skal Valestrand Hjellvik møte Øystese/Norheimsund, mens Varegg 2 møter Bønes.